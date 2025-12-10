На трассе М‑7 «Волга» временно ограничат движение в направлении Москвы

Причиной введения временных мер стали монтажные работы по установке ферм габаритных ворот

ФКУ «Волго‑Вятскуправтодор» сообщило о временном прекращении движения на участке автомобильной дороги М‑7 «Волга» 11 и 12 декабря. Ограничение будет действовать с 01:00 до 02:00 по московскому времени на отрезке с 915‑го по 916‑й км в направлении Москвы.

Причиной введения временных мер стали монтажные работы по установке ферм габаритных ворот. Как подчеркнули в учреждении, эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Напомним, что «Автодор» готовит к запуску платные обходы Набережных Челнов и Нижнекамска. Тем временем в Татарстане отмечают низкую культуру оплаты проезда на платных трассах.

Наталья Жирнова