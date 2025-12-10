В первый день снега в Казани на дороги выпустили 41 единицу спецтехники
Об этом сообщила мэрия города
В Казани приступили к профилактической обработке дорог против гололеда. На улицы города в первый день снега вышла 41 единица комбинированной дорожной техники. Об этом сообщила мэрия города.
Сообщается, что предприятия городского благоустройства ведут круглосуточный мониторинг состояния улично‑дорожной сети. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие сутки в Казани ожидается выпадение снега — от небольшого до умеренного. В отдельных районах возможна метель.
Напомним, что в ночь с 7 на 8 декабря в Казани распределили 536 тонн противогололедных материалов. На «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что в преддверии снегопадов в городе не хватает водителей и механизаторов. Помимо этого, в Казани хотят открыть первый газовый снегоплавильный пункт.
