Татьяна Ким стала единоличным владельцем Wildberries

Ее экс-супруг Владислав Бакальчук перестал быть совладельцем

Фото: Михаил Захаров

Татьяна Ким стала единственным владельцем ООО «Вайлдберриз» — операционной структуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Ее экс-супруг Владислав Бакальчук перестал быть совладельцем. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменение внесено 10 декабря: теперь Ким принадлежит 100% компании.

Напомним, Wildberries была основана в 2004 году Татьяной Ким (до развода носила фамилию мужа — Бакальчук). До конца 2019 года она единолично владела ООО «Вайлдберриз». В декабре 2019 года предпринимательница передала своему супругу Владиславу Бакальчуку 1% доли в компании.

В середине июня 2024 года Wildberries объявила о планах объединения с группой Russ — крупнейшим в России оператором наружной рекламы (владельцы — братья Леван и Роберт Мирзояны). Целью слияния стало создание новой цифровой торговой платформы. Владислав Бакальчук выступил против сделки, что положило начало корпоративному конфликту.

В июле 2024 года Бакальчук обратился за поддержкой к главе Чечни Рамзану Кадырову, который заявил о возможном рейдерском захвате компании. Татьяна Ким опровергла эти обвинения, подчеркнув, что ее супруг не участвует в оперативном управлении бизнесом и владеет лишь 1% акций.

Тогда произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека. Ким заявила, что вооруженная группа под руководством ее супруга пыталась захватить офисы компании в Москве.

В начале февраля 2025 года Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально расторгли брак. У бывшей супружеской пары — семеро детей. В 2021 году они были признаны богатейшей семьей России.

Итоговую точку в имущественном споре поставил Савеловский суд Москвы. В апреле 2025 года он вынес решение в пользу Татьяны Ким, утвердив ее право на долю бывшего супруга в ООО «Вайлдберриз».



Ранее «Реальное время» сообщало, что Бакальчук вышел из числа совладельцев WB.

Рената Валеева