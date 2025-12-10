В России впервые оштрафовали за поиск экстремистского контента

20‑летнему местному жителю назначили штраф в размере 3 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

В России вынесли первое судебное решение по статье 13.53 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающей ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Мировой судья в Свердловской области назначил 20‑летнему местному жителю штраф в размере 3 тысяч рублей.

Административное правонарушение заключалось в поиске изображений значков и шевронов батальона, признанного экстремистским. В ходе судебного заседания сотрудница полиции, выступавшая в качестве свидетеля, заявила, что обвиняемый знал о запрещенном характере просматриваемой информации и интересовался этой тематикой с 2022 года — соответствующие пояснения он давал сотрудникам МВД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представитель обвиняемого, юрист Сергей Барсуков, сообщил, что его подзащитный не признает вину, настаивая на отсутствии умысла на поиск запрещенных материалов. По словам Барсукова, объяснения были даны под давлением. Кроме того, адвокат планирует обжаловать судебное решение. На заседании сам обвиняемый не присутствовал — по информации защиты, он находится на больничном.

В процессе также выступил свидетель от ФСБ, отметивший, что обвиняемый ранее попадал в поле зрения спецслужбы, однако детали не разглашались.

Новая статья 13.53 КоАП РФ вступила в силу 1 сентября 2025 года. Она устанавливает административную ответственность за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» и предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.



Рената Валеева