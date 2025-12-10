Путин отправится в Ашхабад для участия в форуме
Президент России Владимир Путин 11–12 декабря совершит визит в Ашхабад, где примет участие в важном международном мероприятии. Форум посвящен значимым событиям: Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также 30-летию установления постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает Кремль.
Известно, что во время своего визита российский лидер планирует провести серию двусторонних переговоров с главами других стран, что позволит обсудить ключевые вопросы международной повестки и укрепить сотрудничество между государствами.
