Шарий: США передали сведения о миллиарде долларов, связанных с Зеленским

Сейчас Штаты проводят аудит, чтобы выяснить, какое отношение перечисленные суммы имеют к американской помощи

Фото: Татьяна Демина

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм‑канале заявил, что США передали Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) данные о личных средствах президента Владимира Зеленского, выведенных в рамках коррупционных схем.

Блогер также сообщил, что США якобы проводят аудит, чтобы выяснить, какое отношение перечисленные суммы имеют к американской помощи, и что часть информации известна европейским спецслужбам. Он добавил, что эти данные могут быть обнародованы при отсутствии видимого движения к предложенному Дональдом Трампом урегулированию.

10 ноября НАБУ совместно с САП начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере: были проведены обыски у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у Тимура Миндича, которого НАБУ называет ключевой фигурой расследования. Бюро опубликовало фотографии сумок с наличностью и фрагменты аудиозаписей, в которых упоминаются три прозвища — Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, эти прозвища могут соответствовать Тимуру Миндичу, исполнительному директору по физзащите и безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову и советнику Галущенко Игорю Миронюку. В рамках дела антикоррупционные органы предъявили обвинения семи участникам преступного сообщества: Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск, а Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук были отправлены в отставку.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал расследование, заявив, что не знал о происходящем «за его спиной». В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. В тот же день у Ермака прошли обыски по делу, связанному с расследованием НАБУ.

Рената Валеева