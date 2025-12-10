Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги с 18 до 14 лет
Документ был одобрен на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях
Госдума приняла в окончательном чтении закон, снижающий возраст принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет. Документ был одобрен на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях.
Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Основная цель изменений — способствовать формированию патриотического сознания и осознанного отношения к обязательствам, которые берет на себя гражданин РФ, включая соблюдение Конституции и законодательства страны.
Помимо снижения возрастного порога, закон вносит уточнения в порядок признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Теперь такое решение будет считаться недействительным в следующих случаях:
- если лицо отказалось от принесения присяги;
- если лицо не явилось для принесения присяги в течение года с момента принятия решения о приеме в гражданство;
- если лицо не смогло принести присягу в связи со смертью.
Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года.
