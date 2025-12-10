Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги с 18 до 14 лет

Документ был одобрен на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла в окончательном чтении закон, снижающий возраст принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет. Документ был одобрен на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях.

Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Основная цель изменений — способствовать формированию патриотического сознания и осознанного отношения к обязательствам, которые берет на себя гражданин РФ, включая соблюдение Конституции и законодательства страны.

Помимо снижения возрастного порога, закон вносит уточнения в порядок признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Теперь такое решение будет считаться недействительным в следующих случаях:

если лицо отказалось от принесения присяги;

если лицо не явилось для принесения присяги в течение года с момента принятия решения о приеме в гражданство;

если лицо не смогло принести присягу в связи со смертью.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года.



Рената Валеева