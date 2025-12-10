Власти Казани зафиксировали снижение количества заявлений о постановке на учет иностранцев

В Татарстане за неполный год курс по адаптации прошли менее десяти тысяч приезжих

В Казани состоят на учете 47,6 тысячи мигрантов. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество заявлений о постановке на учет снизилось — с 254,3 до 178,4 тысячи год к году. Об этом сообщает мэрия Казани. По данным властей, наибольшее количество уведомлений о прибытии поступило от граждан следующих стран: Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Китай, Киргизия.

За отчетный период сотрудники службы выявили 10 857 нарушений миграционного законодательства. Чаще всего нарушались правила въезда и пребывания в РФ. По итогам проверок 883 человека были депортированы, из них 283 покинули страну добровольно под контролем, резюмирует столичная мэрия.

Основными целями прибытия в Казань становятся работа (51 194 человека), учеба (30 496 человек) и частные визиты (18 366 человек).

Вместе с этим в Татарстане действует курс по адаптации приезжих. По данным заместителя генерального директора АНО «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан» Алексея Пашина, с апреля 2025 года его прослушали около 7 тысяч приезжих, из которых половина — 3,5 тысячи — студенты.

В отчетном периоде проведена работа и с работодателями, которые работают с иностранными гражданами, — курс был доведен до 10 тыс. сотрудников 88 компаний, приводит статистку официальный сайт мэрии.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан замкнул топ-5 регионов России по численности трудовых мигрантов.



Ариана Ранцева