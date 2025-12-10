В Казани завершили основные противопаводковые работы

В общей сложности в зоне возможного подтопления находятся 592 дома, где проживают 1 620 человек

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершили основной этап работ по подготовке к весеннему паводку. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин, передает пресс-служба мэрии.

Специалисты очистили русла рек и береговые зоны, углубили 680 дренажных канав и провели комплексную диагностику более 3,5 км ливневых сетей. Значительный объем работ выполнен в Авиастроительном районе. В поселках Кадышево и Голубое Озеро отремонтировали 120 м водопропускных труб, а также заменили две трубы на пересечении улиц Ударной и Верхоянской.

В поселке Салмачи на улице Камышлы и в Гостеприимном проезде построили почти 400 м новых ливневых сетей — их готовность достигла 98%. Кроме того, капитально отремонтирован 150‑метровый коллектор на улице Мавлютова.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Специалисты также устранили размывы на низовом откосе Нижней плотины, расчистили от деревьев и кустарников Ленинскую и Кировскую дамбы, дамбу «Дубки» (от улицы Набережной до улицы Восточной), Нижнюю плотину (вдоль улицы Боевой от улицы Большой до улицы Набережной), очистили сороулавливающие решетки на дренажных насосных станциях №1 и №7, магистральной канаве №1 и приемных бассейнах.

На текущий момент основные работы завершены. В зимний период сотрудники занимаются поддержанием объектов в нормативном состоянии и очисткой ливневой канализации от снега.

При этом в Казани определены территории, наиболее уязвимые к подтоплению. В зону потенциального риска входят Вишневка, Вознесенское, Малые Клыки, Царицыно, Аки, Новая Сосновка и Киндери. Населенные пункты расположены в прибрежных районах рек Киндерка, Нокса и Вертелевка. В общей сложности в зоне возможного подтопления находятся 592 дома, где проживают 1 620 человек.

Рената Валеева