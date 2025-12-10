Медведев: в воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих

В добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек

Фото: Артем Дергунов

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в воинские части страны на сегодняшний день прибыло более 400 тысяч военнослужащих, при этом заданные показатели по укомплектованию Вооруженных Сил выполнены. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими по контракту.

— Начнем нашу работу по вопросу укомплектования Вооруженных Сил военнослужащими по контракту. Можно констатировать, что ориентиры, которые были заданы и обозначены Верховным главнокомандующим на текущий период, на этот год, практически достигнуты. В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих, — заявил Медведев.

По его словам, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек.

Реальное время / realnoevremya.ru

Набор граждан на воинскую службу проходит в период с 1 октября по 31 декабря; кампания осуществляется с применением как электронных, так и бумажных повесток. Согласно документу, в октябре — декабре планируется призвать 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит возможность призыва на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно нововведениям, которые начнут действовать с 1 января 2026 года, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться круглый год.



Рената Валеева