Число дружественных России стран постоянно растет

Валентина Матвиенко поддерживает позицию Сергея Лаврова о роли России

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула лидирующую роль России в формировании многополярного мирового порядка, отметив растущую поддержку страны на международной арене, пишет ТАСС.

Выступая на правительственном часе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Матвиенко напомнила, что число государств, поддерживающих Россию, продолжает расти, что опровергает утверждения об изолированности страны.

Также Матвиенко обратила внимание на важную роль межпарламентского сотрудничества и участия российских депутатов в работе международных организаций, подчеркнув значимость усилий по укреплению дипломатических связей и отстаиванию позиций России на международном уровне.

Ариана Ранцева