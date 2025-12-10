Число дружественных России стран постоянно растет
Валентина Матвиенко поддерживает позицию Сергея Лаврова о роли России
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула лидирующую роль России в формировании многополярного мирового порядка, отметив растущую поддержку страны на международной арене, пишет ТАСС.
Выступая на правительственном часе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Матвиенко напомнила, что число государств, поддерживающих Россию, продолжает расти, что опровергает утверждения об изолированности страны.
Также Матвиенко обратила внимание на важную роль межпарламентского сотрудничества и участия российских депутатов в работе международных организаций, подчеркнув значимость усилий по укреплению дипломатических связей и отстаиванию позиций России на международном уровне.
