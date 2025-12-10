Новости общества

22:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Число дружественных России стран постоянно растет

13:09, 10.12.2025

Валентина Матвиенко поддерживает позицию Сергея Лаврова о роли России

Число дружественных России стран постоянно растет
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула лидирующую роль России в формировании многополярного мирового порядка, отметив растущую поддержку страны на международной арене, пишет ТАСС.

Выступая на правительственном часе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Матвиенко напомнила, что число государств, поддерживающих Россию, продолжает расти, что опровергает утверждения об изолированности страны.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также Матвиенко обратила внимание на важную роль межпарламентского сотрудничества и участия российских депутатов в работе международных организаций, подчеркнув значимость усилий по укреплению дипломатических связей и отстаиванию позиций России на международном уровне.

Ранее «Реальное время» писало, что Матвиенко считает, что неработающие граждане должны делать взносы в ФОМС.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также