Дубинский: Ермак не уехал на фронт, а находится в здании СВР в Киеве

Он якобы располагается в «теплом кабинете», откуда пытается управлять назначенцами во власти

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм‑канале заявил, что бывший глава офиса президента Андрей Ермак не уехал на фронт, как ранее сообщалось, а находится в Киеве, в здании Службы внешней разведки Украины на Нагорной улице, откуда, по версии депутата, пытается управлять назначенцами во власти.

Ермак якобы располагается в «теплом кабинете», и руководитель службы Олег Иващенко предоставил ему такую возможность. Депутат сообщил о намерении обратиться в ведомство с запросом для проверки достоверности информации и законности нахождения Ермака на этой территории.

Ранее, 29 ноября, американская газета New York Post сообщала, что получила от Ермака сообщение о его уходе на фронт, сам Дубинский до этого также писал, что Ермак вместе со своей охраной выехал «на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины». Президент Владимир Зеленский 28 ноября объявил об отставке Ермака и подписал соответствующий указ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение у бывшего главы офиса следственных действий — обысков в рамках расследования коррупционного дела в энергетике. Позднее агентство «Укринформ», со ссылкой на НАБУ сообщило, что после обысков обвинений никому не предъявлено.

Рената Валеева