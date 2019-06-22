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Видеоопрос: «Молодые люди, а вы хотели бы работать на госслужбе?»

07:00, 22.06.2019
Видеоопрос: «Молодые люди, а вы хотели бы работать на госслужбе?» Фото: Илья Репин

Вице-премьер России Максим Акимов заявил в пятницу, что ему нечего предложить молодежи на государственной службе. По словам чиновника, курирующего в правительстве связь, транспорт и цифровизацию экономики, между современной молодежью и госслужащими «огромный культурный разрыв»: «Я им что на госслужбе предложу? Они живут в шортах — понимаете?».

«А вы хотели бы работать на госслужбе?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у молодых жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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