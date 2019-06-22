Видеоопрос: «Молодые люди, а вы хотели бы работать на госслужбе?»

Вице-премьер России Максим Акимов заявил в пятницу, что ему нечего предложить молодежи на государственной службе. По словам чиновника, курирующего в правительстве связь, транспорт и цифровизацию экономики, между современной молодежью и госслужащими «огромный культурный разрыв»: «Я им что на госслужбе предложу? Они живут в шортах — понимаете?».