Вице-премьер Максим Акимов о молодежи: «Я им что на госслужбе предложу? Они живут в шортах»

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что ему нечего предложить на государственной службе молодежи.



«У нас огромный культурный разрыв. Понимаете? Не зарплаты. Это люди, которые ходят в кроксах, футболках, хотят иметь кофеварку и такси ночное домой! Я им что на госслужбе предложу? Они живут в шортах — понимаете? Мы к культурно разным мирам принадлежим», — цитирует его RNS.

По его словам, одна из главных задач состоит не столько в том, чтобы предложить молодежи конкурентную зарплату, сколько в «адекватном челлендже, адекватном жизненном вызове, отвечая на который, они могли бы себя проявить как молодые специалисты».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал сохранять связь с талантливой молодежью, уезжающей из республики.