Фирма из Иннополиса для компании Чемезова соберет штрафы ГИБДД по всей России?

Совместное предприятие «Ростеха» и ГЛОНАССа может стать единственным видеофиксатором нарушений на дорогах. Причем, как стало известно «Реальному времени», эта компания оказалась с татарстанской пропиской — она зарегистрирована в Иннополисе. Уже рассчитаны и тарифы для взаимодействия с новым оператором работы дорожных камер — за одно штрафное постановление и за месячную аренду. На простых автовладельцах это никак не отразится, однако вызовет передел рынка размером в миллиарды рублей.

«Ростех» — Иннополис

Федеральное правительство готовит распоряжение, согласно которому новые камеры, фиксирующие штрафы БДД, будут устанавливаться и обслуживаться по всей стране «дочкой» «Ростеха» — ООО «ГЛОНАСС БДД». Соответствующую телеграмму, подготовленную согласно поручениям Владимира Путина и Максима Акимова, руководителям регионов направил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

В кабмине уже разработали и тарифы — регионы будут платить компании 150—250 рублей за одно постановление о штрафе или 65—90 тысяч рублей — за месячную аренду каждого комплекса. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». В некоторых субъектах РФ похожая схема уже работает, доходы компаний, оказывающих такие услуги, исчисляются миллиардами рублей.

Регионы должны в максимально короткий срок отчитаться в правительство о готовности работать в предлагаемых условиях и подготовить список зон контроля на дорогах.

По информации издания, инициатором определения единственного поставщика выступил сам «Ростех» Сергея Чемезова, который обратился с этой идеей к Путину. Президент поручил кабмину проработку вопроса, исполнителем стало Минкомсвязи.

Инициатором определения единственного поставщика выступил сам «Ростех» Сергея Чемезова, который обратился с этой идеей к Путину. Фото kremlin.ru

«Все камеры у нас республиканские»

Примечательно, что, согласно ЕГРЮЛ, «ГЛОНАСС БДД» — резидент Иннополиса (Университетская, д. 1, офис 436) с уставным капиталом в 1 млн рублей. Компания зарегистрирована в январе прошлого года. Ее владельцами выступают АО «ГЛОНАСС» (30%), ООО «Сотка высоток» (36%), госкорпорация «Ростех» (34%). Последний вошел в капитал компании в феврале 2019-го, получив свою долю за счет уменьшения активов «Сотки высоток» с 70%. Директором «ГЛОНАСС БДД» значится Лопатин Артем Вячеславович.

Как указывается на одностраничном сайте «ГЛОНАСС БДД», компания разрабатывает и внедряет интеллектуальные транспортные системы с использованием инфраструктуры ГЛОНАСС. Основной вид деятельности компании — разработка компьютерного и программного обеспечения.

«Сотка высоток» также зарегистрирована в Татарстане (Казань, ул. Николая Ершова, д. 1А, офис 836), ее единоличным владельцем и руководителем является опять же Артем Лопатин. Предприятие, согласно «Спарк-Интерфакс», участвовало в компаниях ООО «Автодория» (70% принадлежит Артему Лопатину, учреждена «Стартобазой» Светланы Никифоровой), НПП «Связь-Управление», опять же ООО «ГЛОНАСС БДД», ООО «Миг» (учреждена «Таттелекомом»), ООО «Сотка высоток — Уфа».

В России сегодня функционируют 12 тысяч стационарных и около 4 тысяч мобильных комплексов фиксации нарушений. Причем в некоторых регионах власти заключили концессионные соглашения и контракты с компаниями на установку и обслуживание камер на 10 и более лет, затраты окупаются за счет оплачиваемых нарушителями штрафов ГИБДД.

Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов в беседе с корреспондентом «Реального времени» подчеркнул, что в Татарстане «ни один частник камеру не устанавливает, все камеры у нас республиканские». Если в других регионах имеются концессии, частно-государственные партнерства, то в республике «такое неприемлемо». Установкой камер в Татарстане занимается ГБУ БДД.

Габдурахманов поддерживает инициативу минсвязи.

— То, что мы выбрали такую форму, говорит о том, что, конечно, мы с этой инициативой согласны, — комментирует он. — Камера ставится не там, где, условно, можно «нашлепать» больше штрафов, а в первую очередь там, где необходимо обеспечить безопасность. Камеру можно сравнить с инспектором ДПС, работающим в автоматическом режиме. И она стоит именно на аварийных и на потенциально аварийных участках дорог. У нас в республике все камеры и все, что связано с безопасностью дорожного движения, находится в республиканской или федеральной собственности.

Ленар Габдурахманов подчеркнул, что в Татарстане «ни один частник камеру не устанавливает, все камеры у нас республиканские». Фото Олега Тихонова

Исключая конкуренцию и подтасовки

Экономист Никита Кричевский считает, что начисление штрафа является прерогативой государства, поэтому о конкуренции речи быть не должно. Отдавать эту обязанность на откуп частным компаниям, по его мнению, тоже нельзя, иначе «это обязательно приведет к мухлежу и подтасовке результатов». Поэтому функцию передают госкорпорации «Ростех».

— Государство не может этим заниматься по определению, — рассказывает корреспондент «Реального времени». — Правительство — не та структура, которая будет выполнять абсолютно все функции. Она поручает это госструктуре, поэтому я здесь ничего криминального не вижу. Конкуренция в данном случае абсолютно исключена. Вот если бы «Ростех» решил заняться производством тортов или прибрать себе все магазины, это был бы другой разговор.

Кричевский уверен, что штрафы будут не выше пределов, установленных Кодексом об административных правонарушениях. И суммы взысканий с автомобилистов вырасти не должны.

— До введения «Платона» была проблема неучтенных большегрузов и были многочисленные случаи аварий. С «Платоном» все это исчезло, ничего мы не слышим. Здесь ровно та же самая ситуация. И потом, не дело частника штрафовать граждан за какие-то правонарушения. Так мы дойдем до частной полиции, частной скорой помощи, которая каждый раз будет требовать деньги за услуги, — отмечает экономист.

По словам Кричевского, эти изменения никак не затронут население.