Правительство обяжет регионы заказывать дорожные камеры только у структуры «Ростеха»

Российский кабмин готовит распоряжение, согласно которому установкой комплексов фиксации нарушений по всей стране займется дочернее предприятие «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» — ООО «ГЛОНАСС БДД».

Об этом говорится в правительственной телеграмме главам регионов, подписанной министром связи Константином Носковым, пишет «Коммерсант».

В правительстве уже рассчитали тарифы для работы с новым оператором работы дорожных камер: 150—250 рублей за одно штрафное постановление и 65—90 тыс. рублей за аренду комплекса в течение месяца.

Газета отмечает, что на сегодня в России на дорогах стоят 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи мобильных комплексов фиксации нарушений. Только за 2018 год их количество выросло на 20%.

Напомним, что в Татарстане устанавливали камеры казанской компании «Автодория». Она проводила экспансию и в других регионах. Однако после ухода предыдущего главы Минсвязи РФ Николая Никифорова, компания тоже начала сдавать позиции.