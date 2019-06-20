Производители шин поставили «пилот» по маркировке на паузу

Участников рынка сдерживает выбор технологий идентификации, цена вопроса достигает десятков миллионов долларов

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в России стартует пилотный эксперимент по маркировке шин и покрышек. Инициатива исходила от самих производителей, уверяет оператор проекта — ЦПРТ. Цель инициативы — отслеживать движение товара и препятствовать обороту контрафакта. Тем временем лидеры рынка, в числе которых и шинный комплекс «Татнефти», еще в марте заявили о намерении участвовать в эксперименте, однако накануне запуска вынуждены были взять паузу. В причинах разбиралось «Реальное время».



Каждой шине по коду

Пилотный проект по маркировке шин и покрышек в России реализуют с 20 июня по 30 ноября — сроки определило правительство России. Оператором пилота выступит «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Сама маркировка шин вводится в целях противодействия обороту контрафактной продукции в стране. Эксперимент же призван подготовить участников отрасли к переходу в обязательный режим маркировки покрышек, который стартует с 1 декабря этого года. Перечень товаров, подлежащих этой процедуре, утвердили в правительстве РФ еще в марте. Среди первой группы из 10 категорий есть и автомобильные шины.

В Минпромторге, который стал координатором системы товарной маркировки, пояснили: каждая шина получит собственный код. Все сведения будут храниться в единой системе данных. Для защиты кодов применят отечественные криптографические технологии. За нормативно-правовое регулирование отношений отвечает Минфин, а работу оператора контролирует Минсвязи РФ.

В марте этого года шинный комплекс KAMA TYRES ( предприятия шинного бизнеса «Татнефти», — прим. ред.) заявил о намерении участвовать в эксперименте по маркировке шин. В рамках совместного проекта шинные предприятия татарстанского холдинга планировали провести на своих производственных площадках ряд мероприятий по апробации всех доступных технологий маркировки и использования различных альтернативных средств идентификации: этикеток с двухмерным штрихкодом, гравировки, RFID-меток. Тогда на предприятиях шинного комплекса татарстанской компании получили коды GS1 (GTIN) для всех производимых моделей шин. Также шли мероприятия по оснащению шин индивидуальными серийными номерами. Была запущена работа с Национальным каталогом, который необходим для однозначной идентификации товаров.

В руководстве торгового дома «Кама» тогда выразили надежду, что опыт их предприятий будет полезен и другим участникам отрасли для эффективного перехода к обязательной маркировке. В ходе пилотного проекта планировалось найти оптимальное решение для маркировки шин, которое не удорожит продукцию. В ЦПРТ же добавляли, что провели лабораторные испытания всех перспективных методов маркировки: этикетирование с использованием DataMatrix кода, применение RFID-чипа, прямое нанесение.

Шинный комплекс «Татнефти» берет паузу

Однако в день запуска пилотного проекта по маркировке шин в России (20 июня) в руководстве УК «Татнефть-Нефтехим», управляющей шинным бизнесом «Татнефти», сообщили, что пока не будут участвовать в пилоте по ряду причин:

— Да, мы приняли решение привлечь компанию ЦПРТ с тем, чтобы она, являясь оператором данного эксперимента, объяснила нам, как и что делать. Но по факту получается, что они и сами не сильно представляют это. У них своих вопросов на эту тему более, чем достаточно. Поэтому вопрос о нашем участии в эксперименте остается в подвешенном состоянии. Мы ждем внятную программу проведения эксперимента: не только в плане алгоритма действий, но и понимания — за чей счет и какие технические задачи должны решаться в процессе. До получения исчерпывающего, внятного ответа мы вынуждены взять паузу, — сообщил «Реальному времени» Сергей Жадан, директор московского представительства ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Руководство управляющей компании обращалось за разъяснениями и в Минпромторг России, где недавно прошло совещание по данному вопросу. На встрече обсуждали две альтернативные технологии маркировки шин: этикетирование с использованием DataMatrix кода и применение RFID-чипа (радиочастотные метки). Второй вариант предполагает разные способы использования радиочастотных меток — их можно как прикреплять к шине, так и внедрять в саму структуру изделия.

— Но сумма затрат по этой технологии не сопоставима с вариантом, который предполагает технология этикеток. Ориентировочно сама метка стоит около доллара, умножьте на количество выпускаемых шин, и вы получите цифру в первом приближении. Еще половина от этой суммы уйдет на закупку оборудования — всевозможные радиочастотные сканеры, и еще во столько же обойдется цена интеграции — проб, ошибок и стоимость затраченных шин. Говорят, что их можно будет использовать, но не факт, — отметил Сергей Жадан.

По указанным статьям расходов нетрудно подсчитать, что только у одного из предприятий шинного комплекса «Татнефти» — «Нижнекамскшины» — затраты на маркировку продукции с применением RFID-чипа с учетом объемов производства — более 11 млн штук шин (по итогам 2018 г.) могут достигнуть $22 млн. Второй способ — использование этикеток на шинах, менее затратный и, несомненно, выйдет дешевле. Так что обеспокоенность представителей шинного бизнеса выбором технологии маркировки вполне можно понять.



Без ответа пока остался и вопрос объемов поставок автопроизводителям, потому что маркированные шины по сути — новый продукт на рынке. «Перспектива дальнейшего сотрудничества с ЦПРТ уперлась в неопределенность нормативную, методическую и экономическую. Мы обратились в Минпромторг с просьбой, чтобы оно поручило специалистам оценить масштаб проблемы», — сообщил исполнительный директор предприятия шинного бизнеса «Татнефти».

ЦПРТ: «Мы отработаем все базовые вопросы, включая метод маркировки»

Оператором пилота выступает не сам ЦПРТ, а его дочерняя компания «Оператор ЦРПТ», созданная для реализации единой национальной системы «Честный ЗНАК». Еще до запуска эксперимента на базе центра сформировали рабочую группу из числа производителей, импортеров, оптовых и розничных дистрибьюторов, как указано на сайте, «для проработки перспективных и применимых методов маркировки шинной продукции — лазерной гравировки, этикетирования, RFID-меток». В группе более 50 участников, которые готовят обследования производств. Также сообщается, что ЦРПТ ведет работу с интеграторами и производителями оборудования «с опытом работы с отраслевыми решениями, в том числе it».

Отсутствие алгоритма действий или программы эксперимента в ЦПРТ назвали «логичным, поскольку «пилот» еще не начался». Но заверили, что рабочая группа займется и этим вопросом:

— Пилотный проект по маркировке начнется 20 июня. На сайте «Честный ЗНАК» в разделе, посвященном маркировке шин, будет размещена форма подачи заявки для вступления в «пилот». Во время эксперимента совместно с участниками мы отработаем все базовые вопросы, включая метод маркировки. ЦРПТ проведен ряд тестов как по технологии RFID, так и по другим методам нанесения, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Окончательное решение в пользу применимых технологий будет принято в процессе эксперимента, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ЦПРТ.

«На сайте «Честный ЗНАК» в разделе, посвященном маркировке шин, будет размещена форма подачи заявки для вступления в «пилот». Во время эксперимента совместно с участниками мы отработаем все базовые вопросы, включая метод маркировки», — пообещали в ЦРПТ. Фото честныйзнак.рф

В центре также добавили, что еще до запуска «пилота» проанализировали технические платформы участников рынка, чтобы использовать в рамках пилотного проекта оборудование и решения, которыми уже пользуются производители и импортеры для сокращения издержек. Большинство компаний уже используют этикетки, им достаточно будет лишь изменить макет и настроить собственные учетные системы на получение и включение в состав этикеток кодов маркировки, пояснили в ЦПРТ.

В релизе дополнительно указано, что пилотный проект поможет прослеживать движение товара, не вызвав удорожания конечной продукции и снизив долю нелегальных изделий на рынке. Эксперимент призван помочь отрасли эффективно перейти к обязательной маркировке, которая стартует 1 декабря 2019 года. В ЦПРТ добавили, что инициатива по маркировке шин изначально исходила от самих производителей шин, обеспокоенных «увеличением уровня незаконного оборота» и выразивших готовность участвовать в эксперименте — это компании «Кордиант», «КамаШина» и другие.

Однако, как выяснило «Реальное время», примеру шинного комплекса «Татнефти» — приостановить участие в эксперименте — последовали и несколько других компаний. Их названия пока не афишируют. В АО «Кордиант» пока не подтверждают свое участие в «пилоте»:

— Вопрос участия в эксперименте носит конфиденциальный характер. На текущий момент комментариев предоставить не можем, — сообщили в компании «Реальному времени».

Зачем нужны RFID-метки и что ими маркируют?

Учредители Центра перспективных технологий через «дочку» холдинговой компании «ЮЭСЭМ» связаны с миллиардером Алишером Усмановым. Компания зарегистрирована в Москве в 2017 г., основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. На сайте указано, что центр создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру. В частности, на основе государственно-частного партнерства создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров — «Честный ЗНАК», а также национальный каталог товаров. Занимается разработкой цифровой платформы для беспрепятственного движения товаров через границы стран Евразийского союза. В ноябре 2018-го в ЦРПТ перешла система маркировки лекарств, с 1 марта 2019 г. — маркировка табачной продукции, с 1 июня — информационная система маркировки меховых изделий. Срок введения маркировки обуви и лекарств по программе высокозатратных нозологий — 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров — 1 декабря 2019 года, для всех лекарств — 1 января 2020 года. Перечень первых 10 товарных групп, которые с этого года подлежат обязательной маркировке, утвержден 1 марта этого года распоряжением правительства России.

Кстати, впервые эксперимент электронной маркировки продукции RFID-метками (Radio Frequency IDentification) провели весной 2016 года на меховых изделиях. В августе практику распространили на территории стран ЕврАзЭС. Позднее радиочастотные метки использовали для медицинских препаратов. Чипы не только сохраняли информацию, но и передавали ее бесконтактным методом. Наличие меток подтверждает, что с товара в полном объеме уплатили все налоговые и таможенные платежи.

Впервые эксперимент электронной маркировки продукции RFID-метками (Radio Frequency IDentification) провели весной 2016 года на меховых изделиях. Фото price-etiketka.ru

Для маркировки шин RFID-технологии активно используют зарубежные компании. С их помощью известные мировые производители планируют создать эффективные системы мониторинга, которые помогут не только добиться экономии при эксплуатации, но и повысить безопасность на транспорте, в том числе пассажирском. Впрочем, широкое применение радиочастотных меток пока сдерживает цена вопроса, а также ряд организационных и технических сложностей.

Василя Ширшова