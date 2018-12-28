Они сказали: «Поехали!» — «Татнефть» и «Фольксваген Груп Рус» в Казани дали старт совместному тест-проекту

Новые двигатель, топливо, шины и масло: за полгода два мультивэна Volkswagen должны пройти по 60 тыс. км

Фото: Ринат Назметдинов

Сразу четыре новых продукта пройдут одновременное тестирование в Татарстане и Москве. Об этом договорились «Татнефть» и «Фольксваген Груп Рус». В течение полугода водители татарстанской корпорации будут испытывать два автомобиля Volkswagen Multivan, оснащенные дизельными двигателями T6 (соответствуют европейским нормам «Евро-6»). Курсировать по российским дорогам машины, «обутые» в новую авторезину от Кama Tyres, будут на дизельном топливе «ТАНЕКО» и с использованием одноименного нового моторного масла. Подробности — в материале «Реального времени».

Михаил Семенихин: «Поехали!»

Гагаринским «Поехали!» дал старт испытаниям руководитель марки «Фольксваген Коммерческие автомобили в России» Михаил Семенихин. Ключи от двух новеньких Volkswagen Multivan он в присутствии многочисленных журналистов и деловых партнеров передал представителям компании «Татнефть».

— Основная цель нашего проекта: соединить инновационные разработки российского химпрома и инновационные разработки немецкого автопрома. Вот главная глобальная мысль в рамках этого проекта. Что же конкретно будет происходить, чтобы доказать, что немецкий автопром и российский химпром могут успешно дополнять друг друга? Для этого выделяются два мультивэна: один будет жестко тестироваться в Татарстане, второй — в Москве и Московской области. Каждый автомобиль должен будет накатывать не менее 10 тыс. км в месяц, — пояснил Семенихин.

Отправная точка общая, условия — разные

Впереди полгода испытаний. Отправная точка для обоих автомобилей — общая, техническое состояние машин — одинаковое. Новенькие технологичные двигатели Т6, полностью отвечающие требованиям европейских норм экологичности «Евро-6», топливо одинаковое — дизель от «ТАНЕКО», моторное масло — TANECO Premium Ultra Eco Sinth (синтетическая новинка от татарстанской компании) и шины R17 Viatti Bosco Nordico (в продажу поступят только в 2019 году). А вот условия испытаний будут разные:

— Один автомобиль остается, видимо, в виде корпоративного шаттла здесь – в штаб-квартире «Татнефти» в Альметьевске. И очень хорошо, что Альметьевск — это не Казань. Потому что приехать сюда на техобслуживание — это уже 260 км в одну сторону, 260 — в другую. Это такой естественный пробег. В Москве примерно такой же режим эксплуатации. Но там больше пробок. И тем интереснее будет проанализировать результаты эксплуатации в разных условиях: один в нормальном режиме, второй — в режиме «старт-стоп» — это еще более серьезная нагрузка, — поделился Семенихин.

Интерес у нас — взаимный

На вопрос журналистов о том, как было принято решение о проведении таких испытаний и кто стал их инициатором, участники теста ответили, что интерес был взаимным. И Volkswagen, и «Татнефть» — компании, высоко ценящие качество, экологичность, надежность, ответственность. Поняв, что у корпораций так много общего, их руководство и решилось на большие испытания.

— Дизель «ТАНЕКО» по показателям качества соответствует уровню двигателей «Евро-6». Такое топливо сегодня в России производится только на нашем заводе в Нижнекамске с использованием одного из самых современных процессов нефтепереработки — технологии гидрокрекинга. Благодаря использованию этого топлива нет никакого нагара и осадков, двигатель всегда чистый. Не будут забиваться форсунки топливной системы. Это чистота и надежность топливной системы, а значит — реже придется менять сажевые фильтры и в целом меньше тратить денег на ремонт и обслуживание техники, — коротко рассказал начальник технического управления и развития АО «ТАНЕКО» Алексей Зурбашев о причинах, по которым Volkswagen выбрал «танековское» топливо.

— С тем, чтобы заправить автомобиль, в какой бы части страны он ни оказался, проблем не возникнет. Сеть АЗС компании «Татнефть» сегодня насчитывает 691 станцию, из которых 582 — на территории России. В этом году сеть приросла еще на 34 АЗС. В планах на будущий, 2019 год, расшириться еще на 37 станций, — поделился начальник казанского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр» Ильшат Фархутдинов. Все топливо проходит десятиступенчатую проверку качества, а широкая продуктовая линейка позволяет найти топливо на любой автомобиль и погодные условия.

— Когда нам предложили провести полевые испытание масла на реальных автомобилях, мы сразу согласились принять этот вызов потому, что для нас это очень интересно. Совместно с крупным мировым производителем присадок мы начали разработку рецептуры масла. Были соблюдены все требования Volkswagen по вязкости, температурным свойствам и прочим характеристикам, — рассказал о том, как появилось моторное масло TANECO Premium Ultra Eco Sinth руководитель группы по технической поддержке развития бизнеса смазочных материалов АО «ТАНЕКО» Альберт Каюпов. Новинка после этих испытаний дополнит богатый ассортимент моторных масел, выпускаемых под брендом «Татнефть» и «ТАНЕКО», на полках автомагазинов.

И там же водители в 2019 году смогут найти зимнюю авторезину Viatti Bosco Nordico. Тестируемые Volkswagen Multivan «обуты» в R17, но новинка предполагает, что найти подходящий вариант можно будет на любое авто. Что, собственно, неудивительно: ежегодно предприятия, объединенные в шинный комплекс ПАО «Татнефть», выпускают более 14 млн шин, а это 20% всего российского рынка. А соответствие строгим международным стандартам позволяет утверждать, что бренды «КАМА» и Viatti прекрасно знакомы автовладельцам без малого полусотни стран. ПАО «Нижнекамскшина» стало первым поставщиком на российском рынке, который омологировал (то есть довел ряд показателей до соответствия специальным требованиям автокомпании) шины на автомобильные заводы Volkswagen. Поставки продукции шинного комплекса Kama Tyres на предприятия ООО «Фольксваген Груп Рус» ведутся с 2010 года.

С потеплением испытуемые автомобили перейдут на летние варианты дизтоплива, автомасла и шин. Бренды и производители — те же.

Под наблюдением 24/7

Оба автомобиля оснащены GPS-трекерами, позволяющими круглосуточно отслеживать состояние технических систем. К этим данным будут иметь доступ все вовлеченные в проект стороны. Обещают, что не будут долго держать в неведении и широкую общественность. Уже в конце первого квартала 2019 года, то есть примерно на экваторе проекта, «Татнефть» и «Фольксваген Груп Рус» намерены предоставить СМИ промежуточные результаты комплексного тестирования. Будем ждать.





Партнерский материал