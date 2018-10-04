Новое кладбище в Казани начнет работать в 2019 году

Новый погребальный комплекс на границе Казани и Пестречинского района республики начнет функционировать уже в 2019 году.



«В настоящее время построены административное и сервисное здания, входная группа с постом охраны, на каждом кладбище возведены навесы для прощания, а в середине главной аллеи располагается ротонда с куполом, часть внутренних проездов», — говорится в сообщении мэрии Казани.



Проект комплекса предполагает организацию 148,5 тыс. мест захоронения. отмечается, что кладбище сможет прослужить около полувека.

Ранее сообщалось, что кладбище достроят к 31 июня 2018 года.