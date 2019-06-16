«Оставить для памяти и истории»: в Казани стартовал последний Red Bull Air Race

Нерадостная весть о том, что нынешний год станет последним для мировой серии авиагонок Red Bull Air Race, наложила свой отпечаток на тот праздник, который в очередной раз подарили казанцам организаторы соревнований. С другой стороны, это решение подхлестнуло волну интереса — в столицу Татарстана съехались туристы со всех концов страны, чтобы «зацепить» последнюю возможность увидеть авиашоу своими глазами. В первый день соревнований прошла квалификация, определившая и победителей в ней (француз Мика Бражо и чех Мартин Шонка), и остальных участников сегодняшней основной части гонок. Болельщикам было на что посмотреть и помимо полетов — для них устроили фан-парк и придумали развлекательную программу, венцом которой стало показательное выступление лучшей женщины-пилота в мире Светланы Капаниной. Семикратная чемпионка мира вновь задала жару заморским спортсменам, напомнив о легендарной советской пилотной школе. Подробности — в видеоотчете «Реального времени».