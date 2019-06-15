«Сталин пришел в Большой театр, чтобы посмотреть на гиревиков»

В Казани стартовал чемпионат России по гиревому спорту

Фото: Ринат Назметдинов

Гиревой спорт в понимании обывателя прикладной вид, как аптечка в автомобиле. Используется только при необходимости. Позанимался ради здоровья и фигуры, и в скором будущем уже не до гирь, поскольку руки заняты детской коляской и пакетами с продуктами. Но есть люди, которые посвящают гиревому спорту свои жизни, и сильнейшие из них собрались в эти дни в Казани на свой чемпионат страны. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Конкурируя с проспектом Перемоги



Признайтесь, читатель, когда вы в последний раз вспоминали про гири? Когда делали уборку на балконе (в гараже, сарае)? Или в сотый раз пересматривали «Золотого теленка», тот момент, где «пилите, Шура, они золотые»? В крайнем случае прочли про происшествие, одновременно курьезное и преступное, когда кто-то сбросил с многоэтажки гирю на автомобиль за то, что голосила сирена. Такие случаи, редко, но бывали — на какое-то время гиря становилась оружием пенсионеров, как булыжник оружием пролетариата. Но!

Гири можно использовать и как спортивный снаряд, поднимая его и тем самым соревнуясь. Прямо сейчас (с пятницы по воскресенье) во Дворце борьбы «Батыр» проходит чемпионат России по гиревому спорту. И не просто чемпионат, а отборочный старт.

— Мы выявим лучших в стране, которые сформируют состав сборной России для участия в этапе Кубка мира в Париже. В начале ноября они будут стартовать на чемпионате мира в Белграде, — пояснил «Реальному времени» председатель исполкома Международного союза гиревого спорта (МСГС) Игорь Солодов. И тут же был вынужден пуститься в объяснения, поскольку в мире есть еще одна международная федерация гиревого спорта, с другим президентом — Юрием Щербиной. И там также готовятся к мировому чемпионату, который состоится в Австралии.

Сегодня в Казани во Дворце единоборств «Ак барс» стартовал чемпионат России по гиревому спорту

— У нас несколько международных федераций, одна из них — наша международный союз гиревого спорта. Именно наш союз входит в GAISF — это структура, подконтрольная МОК, ранее называвшаяся «Спорт Аккорд». Туда входят виды спорта, которые стремятся в олимпийскую программу, сотрудничают с МОК, ВАДА, и так далее. Почему возникли другие организации? Есть человеческий фактор. Допустим, прошли выборы руководства федерации. Кому-то эти итоги не понравились, и они ушли в оппозицию и создали новую федерацию. Это только вводит в заблуждение остальных, тем более что в аббревиатуре организации используются слова «всемирная», «международная» и так далее. Вот и у нас есть федерация со штаб-квартирой в Киеве, на проспекте Перемоги с названным вами президентом Юрием Щербиной. Я много раз обращался к нему с предложением об объединении наших федераций, но понимания не нашел. Вот и проводят они свои чемпионаты, один из которых запланирован в этом году в Австралии. Но количество участников этих чемпионатов, результаты, которые они демонстрируют, — все это выглядит достаточно удручающе. О чем говорить, если даже на Украине есть своя национальная федерация, которая входит в наш союз. А результаты чемпионатов мира, проводимых нашими конкурентами, дай бог отвечают уровню перворазрядника по общепринятой классификации. Мы же существуем 28 лет, членами союза являются 64 страны, а штаб-квартира располагается в Риге.

Гиревой спорт на сцене Большого театра

Гиревой спорт в России имеет большую историю — едва ли не самую большую среди всех видов спорта. В 1886 году был создан Кружок железной игры, который состоял из любителей гиревого спорта и тяжелой атлетики. Причем соревнования проводились в основном среди гиревиков. Увы, но в программу первых Олимпиад гиревой спорт не входил, возможно, по причине силы российских атлетов. Впрочем, в царской России спорт был на задворках, поскольку в чужих видах мы соревноваться не умели, а продвинуть свои не могли.

Уже во времена СССР соревнования по гиревому спорту были одними из первых, которые привлекли внимание руководства страны.

Уже во времена СССР соревнования по гиревому спорту были одними из первых, которые привлекли внимание руководства страны. Фото giri-gomel.okis.ru

— После войны, в 1947 году, на сцене Большого театра состоялся конкурс или фестиваль силачей, посмотреть на который пришел весь «генералитет», во главе с генеральным секретарем КПСС Иосифом Сталиным, — продолжал Игорь Солодов. — В дальнейшем наш вид спорта развивался на селе, благодаря своей доступности, у моряков… В этом была логика, поскольку на корабль штангу не потащишь, а гири на судне в самый раз. Во времена первого чемпионата СССР, состоявшегося в 1985 году в Липецке, нагрузку по развитию гиревого спорта несли физкультурно-спортивные общества. Логика развития вида спорта показывала, что среди нас много выходцев из села, а это общество «Урожай», украинский «Колос», много студентов из общества «Буревестник», моряков из обществ «Водник» или литовский «Нямунас». Но было достаточно мало спортсменов из такого общества, как «Вооруженные силы». Я, наверное, был первым советским гиревиком, который представлял СКА. Кстати, я сам выступал на том первом чемпионате страны, выиграв его с национальным рекордом.

Сейчас обратная ситуация — на наш вид спорта обратило внимание спортобщество «Вооруженные силы», и это, я считаю, правильно. Гири — это прекрасное средство для гармоничного развития человека, доступное, простое и недорогое. Принадлежность к армейскому спорту позволяет отдельным гиревикам получать спортивную стипендию. Есть также сильнейшие регионы по развитию гиревого спорта, которые содержат ведущих спортсменов. К примеру, в Санкт-Петербурге есть восемь ставок для профессиональных спортсменов. Есть они в Омске, Томске, Тюмени, в других регионах, располагающих возможностью финансово поддерживать спортсменов-гиревиков.

В соревнованиях принимают участие более 200 сильнейших гиревиков, которые представляют 38 команд

«Мемориал Жеребцова» — главная гордость гиревого Татарстана

Возвращаясь к своей спортивной карьере, Солодов вспомнил о Мемориале Николая Жеребцова, который традиционно проводится в Казани с 1980 года.

— Я выступал на этих прекрасных соревнованиях с 1981 по 1986 год, — рассказал Солодов. — Тогда был расцвет татарстанских гиревиков. Количество занимающихся в республике доходило до трех тысяч человек. Увы, но с развалом Союза здесь произошел спад в развитии нашего вида спорта. Тем не менее сейчас местная федерация гиревого спорта во главе с Салаватом Фатхетдиновым развивается, в частности, проводя этот чемпионат страны, впервые за последние годы.

Кстати, сам Фатхетдинов, поучаствовав в торжественном открытии чемпионата страны, вынужден был сразу откланяться. Поскольку поехал в родной Башкортостан на день рождения матери, которой исполнилось 88 лет.

«Местная федерация гиревого спорта во главе с Салаватом Фатхетдиновым развивается, в частности, проводя этот чемпионат страны»

Понятно, что мечта каждого вида спорта, не включенного в программу Олимпийских игр, быть все-таки представленным на Олимпиаде. Увы, но даже членство гиревого спорта в GAISF, которую можно охарактеризовать, как вторую лигу Международного олимпийского комитета, не дает никакой гарантии на попадание в олимпийскую программу. Сам Игорь Солодов прекрасно понимает, что «можно выполнить все условия и требования МОК для включения в олимпийскую программу, а желаемого результата так и не достичь. Требования заключаются в количестве федераций, охвате всех континентов, коммерческой привлекательности и так далее. Но надо понимать, что каждый новый олимпийский вид спорта — это еще и большая политика».

— Но мы не сдаемся, — не впадает в уныние Солодов. — Только что провели чемпионат Европы в Германии с участием представителей 24 стран, где было установлено три рекорда мира. Были представители контролирующей нас GAISF, работали аккредитованные допинг-лаборатории ВАДА. Всего в год сдается порядка 100—120 проб, наши спортсмены входят в систему АДАМС. Увы, но и нас не минула печальная участь с нарушениями. У нас есть так называемые «риски», из-за которых спортсмены могут употреблять запрещенные вещества. Это и болевой синдром, который хочется убрать незаконными методами, и применение различных психостимуляторов, чтобы, что называется, «отключать голову». Или средства для улучшения обмена веществ, сгонки веса. Человек хочет согнать вес, чтобы вписаться в свою категорию, принимает фуросемид, а он запрещен. Попадались спортсмены разных стран — Украины, Казахстана, Хорватии, Шотландии, России…



1 / 35 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов