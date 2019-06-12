На Свияжске собрались креативные музейщики

Как сделать музей доступной средой

Фото: Олег Тихонов

Современный музей — это не скучные залы с чередой витрин. В музее сейчас можно найти поддержку в диалоге между бизнесом и властью, а можно получить вкусный ужин, какой был у героев какого-нибудь литературного произведения. Иногда музейщики могут даже стать инициаторами разговора между властью и горожанами, как это происходит в Екатеринбурге, где разразился скандал из-за строительства храма в одном из скверов города. Обо всем этом шла речь на международном семинаре «Музеи и креативные индустрии» в Свияжске.

«Золотая маска» для Свияжска

Международный семинар «Музеи и креативные индустрии» был инициирован директором государственного Свияжского музея-заповедника Артемом Силкиным. По его словам, Свияжский музей с его традиционными театральными проектами, в их числе, например, театральная лаборатория «Свияжская АРТель», вошел в отчет крупной международной музейной организации, объединяющей Европу, — NEMO, ее представители были вчера на семинаре.

«Театр — это не единственное направление, по которому мы работаем. Например, сегодня у нас в Свияжске начинает работать семинар переводчиков с шведского языка и с русского на шведский. Его участники будут жить у нас почти неделю. По опыту знаю, что такие семинары потом выталкивают в новые совместные проекты, в новое, полезное музею сотрудничество, а это всегда новая аудитория», — прокомментировал «Реальному времени» Артем Силкин.

Силкин справедливо полагает, что одна из проблем музейщиков в Татарстане — это отсутствие практически у всех наших музеев линейки сувенирной продукции, основанной на коллекции. С одной стороны, проблема, как всегда, упирается в финансирование такого проекта и в невысокую покупательную способность населения, с другой — музеи мало уделяют этому внимания, не работают с дизайнерами, полагая, что сувенирная продукция — это не столь уж важно.

Что касается театральных проектов Свияжска, то редкий музей может сейчас похвалиться таким обилием театральных событий, среди которых, например, постановка оперы одного из самых интересных российских композиторов Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место» (спектакль в этом году получил «Золотую маску»). И эта опера, и ее вторая часть «Красный сад», были написаны Маноцковым специально для Свияжска. Вообще же композитор называет остров-град своим «Байройтом» и скоро должен презентовать третью часть.

Понятно, что театральные проекты привлекают на Свияжск, а значит, и в его музеи, нового зрителя.

Чтение за ужином

Как рассказала заместитель директора музея русской литературы им. В. Даля Ксения Белькевич, у них разработан любопытный проект — «Литературный ужин». Сам же музей объединяет в своей структуре ряд литературных музеев — Валерия Брюсова, Алексея Толстого, Бориса Пастернака, Корнея Чуковского и других.

По словам Белькевич, в таких и не только таких музеях между посетителем и тем, что предлагает экспозиция, есть некий зазор, своего рода «хрестоматийный глянец». А посетителю хочется увидеть того же классика, в музей которого он пришел, живым, реальным человеком. Вот такой «Литературный ужин» этому помогает.

Первоначально похожий проект был запущен на большую аудиторию во время одного из музейных праздников, когда публике предложили продегустировать блюда, описанные тем или иным писателем в его книге. Был даже мастер-класс по их приготовлению. Проект был интересный, но, кроме имиджевой рекламы, музеям он ничего не принес. И решено было его немного изменить и осуществить уже непосредственно в музее.

Понятно, что «Литературный ужин» проходит вечером, часто люди приезжают с работы, они уже проголодались. Вначале им предлагают легкие закуски. Приятное начало, посетители уже немного расслабились. Затем следует экскурсия, когда же она завершается, посетителей приглашают к столу. Центр его — тот же самый экскурсовод, с которым они уже познакомились. И за красиво накрытым столом с вкусными блюдами начинается беседа о творчестве писателя, обсуждение его книг. Все это, естественно, в неформальной, приятной для посетителей обстановке.

Интересно работает в плане креативных практик московский частный Музей русской иконы. Фото wikipedia.org

Интересно работает в плане креативных практик московский частный Музей русской иконы. «Сейчас сложилась такая ситуация, что, с одной стороны, в обществе есть запрос на религию, но есть и отторжение религии. В этом смысле Музей иконы важен. Что касается икон, то существует, например, такой способ их демонстрации, как в Третьяковской галерее — то есть иконы развешаны как картины. Бывают церкви с иконостасами — там иконы находятся в своей естественной среде. Бывает компромиссный вариант: в музейном зале стоит иконостас, который мы можем подробно рассмотреть. За этим иконостасом — алтарная часть с утварью, туда тоже можно зайти, ведь это не действующий храм. Алтарь в этом случае оформлен так же, как это бывает в реальности. Даже верующий человек сможет узнать в таком музее больше, чем в храме, о древнерусском искусстве, потому что у храма другие задачи, вероучительские. У нас они просветительские», — рассказала об опыте работы с посетителями в своем музее Юлия Бузыкина.

Музей для активных горожан

Модератор семинара Артем Силкин отметил, что, например, в Екатеринбурге активно развиваются креативные технологии в музейных пространствах. Один из таких музеев этого города — так называемый «Дом Маклецкого». Этот четырехэтажный особняк в центре когда-то был доходным домом, одно время там жил банкир Маклецкий, его имя сейчас и закреплено за музеем. О креативных инициативах «Дома Маклецкого» рассказал его сотрудник Сергей Каменский.

Артем Силкин отметил, что в Екатеринбурге активно развиваются креативные технологии в музейных пространствах. Один из таких музеев — «Дом Маклецкого». Фото dom-makletskogo.ru

По его словам, музей работает с активными горожанами. Это люди, которые понимают, почему они живут именно в Екатеринбурге, почему они отсюда никуда не уезжают и что они могут полезного сделать для своего города. «Раз люди выбрали этот город для жизни, они живут в нем не пассивно, а активно», — заметил Каменский. Таких людей всегда ждут в «Доме Маклецкого», где для них открыты креативные пространства, объединяющие прошлое, настоящее и будущее города, и где представители креативного бизнеса играют ведущие роли.

У каждого из четырех этажей «Дома Маклецкого» — своя концепция. Здесь есть и пространства для творчества молодых инициативных людей, есть группа, которая исследует городскую среду, ее историю, настоящее и выстраивает прогнозы развития. Здесь же можно заняться исследованием истории собственной семьи. Представители креативного бизнеса получают помощь в диалоге с городскими структурами. В «Доме Маклецкого» есть место и для проведения концертов и фестивалей.

Один проект в силу актуальности заслуживает внимания. Напомним, недавно Екатеринбург бурлил — многие горожане не были согласны со строительством нового храма РПЦ в одном из скверов города. В ближайшее время в «Доме Маклецкого» музейщики организуют встречу представителей городских властей и инициативной группы, речь пойдет о парках и скверах Екатеринбурга. У представителей городских властей одно видение вопроса, но оно не совладает с желаниями и надеждами многих горожан. Значит, музейщики должны помочь сторонам услышать друг друга. Естественно, речь на этой встрече пойдет и о сквере, где планировалось строительство храма. И, возможно, после нее острота ситуации будет хотя бы частично снята.

