Россия стала третьей среди стран G20 по дешевизне электричества

Дороже всего электричество в G20 обходится в Германии, Италии, Великобритании, Франции и Австралии

Фото: Динар Фатыхов

Россия заняла третье место среди стран G20 по доступности электроэнергии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные, а также информацию Евростата и Росстата. Стоимость киловатт-часа для российских домохозяйств составляет в среднем 5,26 рубля, или $0,068.

Первое место заняла Саудовская Аравии ($0,05), второе — Турция ($0,066). После России идут Индия ($0,073) и Китай ($0,075). В десятку также вошли Аргентина ($0,082), Индонезия ($0,09), Мексика ($0,11), Канада ($0,12) и Южная Корея ($0,13).

Дороже всего электричество в G20 обходится в Германии ($0,4), в Италии ($0,37), Великобритании ($0,35), Франции ($0,259) и Австралии ($0,256).

Ранее Россия заняла шестое место в Европе по доступности электроэнергии.

Денис Петров