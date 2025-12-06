Татарстан вновь стал лидером в ПФО по средней зарплате

За девять месяцев 2025 года она составила более 86 тыс. рублей, в сентябре — более 92 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам девяти месяцев 2025 года средняя зарплата в Татарстане составила 86 082 рубля (+20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в сентябре — 92 002 (+19,4%) рубля. Это следует из данных Росстата.

По обоим показателям республика стала лидером в Приволжском федеральном округе.

скриншот с сайта Росстата

Напомним, за январь — август зарплата в Татарстане составила 84 886 рублей, в августе — 86 192 рубля. Республика также была на первом месте в ПФО.

Ранее исполком Казани заявил, что за первые восемь месяцев текущего года средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях города увеличилась на 18,2%, превысив отметку в 105 тысяч рублей.

Денис Петров