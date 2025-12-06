Татарстан замкнул топ-5 регионов России по численности трудовых мигрантов
Всего в России насчитывается 190,9 тыс. мигрантов, имеющих действующее разрешение на работу, и 2,3 млн иностранцев с патентом
Татарстан занял пятое место среди регионов России по наибольшей численности иностранных трудовых мигрантов, привлеченных в экономику. Она составляет 2,2% от общего числа, следует из данных Росстата.
Лидерами стали Москва (26,2%), Подмосковье (18%), Санкт-Петербург, включая Ленинградскую область (12,7%), Свердловскую область (2,4%). После Татарстана идут Амурская (1,8%) и Новосибирская (1,6%) области, Приморский край (1,6%), Нижегородская (1,5%) и Иркутская (1,4%) области.
Всего в России насчитывается 190,9 тыс. мигрантов, имеющих действующее разрешение на работу. У 2,3 млн есть действующий патент.
Ранее сообщалось, что МВД России совместно с профильными ведомствами планирует запустить эксперимент по целевому набору иностранных работников с 2027 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».