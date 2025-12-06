Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +2 градусов
На отдельных участках дорог возможна гололедица
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с. Утром и днем температура составит порядка от -2 до +2 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
