МВД рекомендовало отказаться от использования face ID в приложениях банков
В ведомстве советуют использовать сложный пароль блокировки экрана и антивирусную программу
МВД рекомендовало россиянам отказаться от использования отпечатка пальца или функции распознавания лица в мобильных приложениях банков. Об этом пишет РИА «Новости».
Ведомство советует применять сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу, а также не хранить в телефоне реквизиты карты.
Также МВД рекомендует отключить функцию отображения текста входящих сообщений на заблокированном экране телефона.
Ранее в МВД предупредили граждан о новой схеме мошенничества с использованием дубликатов сим-карт. Ведомство сообщает, что внезапное отсутствие сигнала, невозможность совершать звонки и отсутствие доступа к интернету могут быть первыми признаками SIM-swap-атаки.
