Эксперт рассказал о схемах обмана подростков от имени «молодежных организаций»

Злоумышленники маскируют запрос под процедуру подтверждения заявки на вступление в общество или как способ идентификации личности

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники стали активнее атаковать российских подростков, пытаясь заполучить их личные данные и доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Одна из самых распространенных схем, как рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин, это звонки или сообщения в мессенджерах от имени представителей молодежных или волонтерских организаций. Об этом пишет RT.

Для получения кодов злоумышленники маскируют запрос под процедуру подтверждения заявки на вступление в организацию или как способ идентификации личности. Воронин отметил, что настоящие молодежные организации никогда не спрашивают такую информацию.

Напомним, в России обсуждается возможность введения специального курса «Личная безопасность» для студентов и школьников, чтобы молодежь умела противостоять мошенническим схемам.

Денис Петров