В России появятся более 60 новых дорожных знаков

Знаки будут ориентированы в том числе на новые виды транспорта, среди которых СИМы

Фото: Мария Зверева

С 1 января 2026 года в России в соответствии с ГОСТ Р 52290-2024 появятся более 60 новых дорожных знаков и табличек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на юриста, подполковника внутренней службы в отставке Елену Браун.

Знаки, по ее словам, будут ориентированы в том числе на новые виды транспорта, среди них средства индивидуальной мобильности.

Добавят не только самостоятельные знаки (в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке), но и новые таблички (знаки дополнительной информации), которые всегда применяются только в сочетании с основными знаками, а также новые элементы знаков.

— Например, дополнительные пиктограммы для знака «Платная парковка» (значки «оплата через приложение», СМС и так далее), — пояснила Браун.

Напомним, одним из ключевых изменений станет появление вертикального знака «Стоп-линия», который будет устанавливаться в местах, где невозможно разместить традиционный горизонтальный знак. В перечень новых знаков также войдет знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». По мнению экспертов, это нововведение поможет сохранить автомобили и повысить комфорт передвижения. На дорогах также появится знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1), который поможет водителям своевременно реагировать на участников движения с ограничениями по слуху.

Денис Петров