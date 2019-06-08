«Дружба» не победила: наш ответ Чемберлену и «безграничное разочарование» им

35 лет суррогату Олимпиады для соцстран

35 лет назад, в начале июня 1984 года, стартовали комплексные международные соревнования «Дружба», или старты сборных социалистических стран, бойкотировавших летнюю Олимпиаду того же года в Лос-Анджелесе. Подробнее о последнем турнире, проведение которого инициировали в СССР (Игры доброй воли придумал уже американский медиамагнат Тэд Тернер), — в материале «Реального времени».

«Наш ответ Чемберлену»



Сами по себе соревнования «Дружба-1984» были, конечно же, «нашим ответом Чемберлену», вытекавшим в том числе из негласного соперничества спортсменов социалистических стран с капиталистическими, а в итоге и с «отщепенцами» из Румынии и Югославии, которые не присоединились к бойкоту Лос-Анджелеса. Идея бойкота была, что скрывать, вздорной. Тогда, напомним, советскую сторону не устроил отказ американцев предоставить возможность возить наших олимпийцев чартерными рейсами «Аэрофлота» и устроить на плавучем корабле «Грузия» базу сборной.

Первое было связано с тем, что редкие спортсмены проводят всю Олимпиаду в месте ее проведения. Допустим, пловцы приезжали только на первую неделю, затем их сменяли легкоатлеты, которые соревновались вторую, последнюю неделю соревнований, и держать в одном месте первых, которые уже выступили, и вторых, которым еще только предстоит стартовать, просто неуместно. Но, наверное, наша сторона могла бы пойти на компромисс в этом вопросе.

А вот со второй препоной были неправы уже американцы. Через четыре года Южная Корея без вопросов разрешила нам устроить плавучую базу на корабле «Шолохов» и только выиграла от этого. Поскольку после побед баскетболистов и футболистов люди праздновали так, что корабль чуть не вышел в открытое море. Тут американцы лишканули с запретом.

А третья причина — непредставление нашей стороне письменных гарантий безопасности советских спортсменов — и смехотворна, с одной стороны, и логична, с другой. Надо понимать, в какое время принималось решение о бойкоте. Разгар «холодной войны», и история с корейским самолетом, сбитым нашими в 1983 году, не была забыта на Западе. Всего четыре года прошло после бойкота им московской Олимпиады, да и вообще американцы, а вместе с ними капиталистические страны разного масштаба, устраивали бойкоты по любым поводам и без, давая в этом бессмысленном занятии фору всем странам Варшавского договора.

Торжественное открытие международных соревнований «Дружба-84» на Центральном стадионе имени В.И. Ленина. Фото: Александр Стешанов / russiainphoto.ru

С другой стороны, наше требование безопасности выглядело необоснованно, поскольку особых проблем на соревнованиях в США прежде не было, да и позже не появилось. К примеру, через полтора года после Олимпиады хоккеисты ЦСКА без проблем обыграли в том самом Лос-Анджелесе местных «Кингз» — 5:1.

Стартовала «Дружба» в польском городе Сопот, где с 6 по 10 июня соревновались конники. Причем среди участников были спортсмены ФРГ и Италии, чьи страны не пропускали Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Кстати, в дальнейшем на старты «Дружбы» будут приезжать и даже завоевывать медали представители Венесуэлы, Зимбабве, Канады, Финляндии, Швеции, которые участвовали в двух стартах сразу. В настольном теннисе одну золотую медаль увезут в Японию и две — в Китай, который затем впервые пошлет свою олимпийскую делегацию в Лос-Анджелес, поскольку в Поднебесной бойкотировали Олимпиады с 1956 года. Правда, настольный теннис, как и его классический собрат, тогда еще не входил в олимпийскую программу.

На легкоатлетических стартах «Дружбы», которые проходили в ГДР, выступили, среди прочих, американка Элис Браун и Клаудиа Лош из ФРГ, которые затем стали олимпийскими чемпионками Лос-Анджелеса. Но в ГДР они остались без наград, и это лишний плюс в копилку «Дружбы».

«Обезжиренная» Олимпиада Лос-Анджелеса

Для понимания, спорт в социалистических странах в те годы был развит очень сильно, и отсутствие СССР и ГДР, Болгарии и Венгрии, Польши и Чехословакии, Кубы и КНДР значительно снизило спортивный уровень Лос-Анджелеса. Все виды борьбы и бокс, оба вида гребли и стрельбы, игровые виды спорта, велоспорт и спортивная гимнастика, прыжки в воду и фехтование выглядели «обезжиренными» без лучших спортсменов Восточной Европы. Олимпийские старты в художественной гимнастике вообще нельзя воспринимать серьезно, без сильнейших «художниц» Болгарии и СССР.

Только в хоккее на траве да, пожалуй, в конном спорте олимпийский «отряд не заметил потери бойцов». Если проводить сравнительный анализ, то в плавании Лос-Анджелес победил, из 28 видов программы чемпионы Олимпиады были быстрее в 17 против 11, да и мировых рекордов на Олимпиаде было установлено в два раза больше, чем на плавательной «Дружбе»: 10 против пяти. Еще на одной дистанции — 800 метров вольным стилем чемпионки Астрид Штраус из ГДР и американка Тиффани Коэн финишировали с одним и тем же временем. Только Коэн сделала это в Лос-Анджелесе, установив олимпийский рекорд, а Штраус на «Дружбе» в Москве, где после ее финиша зрители с тревогой наблюдали за Анитой Суд из Индии, которая догребала еще полторы минуты после финиша немки.

Американская делегация на церемонии открытия Летних олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Фото wikipedia.org

Зато в легкой атлетике преимущество за «Дружбой»: 22-18. В современном пятиборье олимпийский чемпион не попал бы даже в призеры «Дружбы», а особенно сильно выглядел диссонанс в тяжелой атлетике. Только в легких весах, где на Олимпиаде в США дебютировали все те же китайцы, они могли попасть бы в призы, а вот в средних и тяжелых категориях, где китайцы «закончились», было полное преимущество триумфаторов «Дружбы». Лишь один чемпион Олимпиады Нику Влад из Румынии смог бы войти в тройку призеров, остальные победители Лос-Анджелеса были «липовыми». Более того, победитель в супертяжелой категории со столь русской фамилией Дин Лукин из Австралии не вошел бы даже в тройку призеров в более низкой категории до 110 кг.

А татарстанцы?

Татарию на «Дружбе» представляла Ольга Вощакина, которая заняла второе место в командных соревнованиях рапиристок.

— Столько времени прошло и столько соревнований было после «Дружбы», что мне трудно сказать что-то конкретное по этим стартам, — рассказала «Реальному времени» Вощакина. — Помню безграничное разочарование в мае, когда узнали о том, что не поедем на Олимпиаду, а в июле мы соревновались в Венгрии. Конкретно в нашей дисциплине хозяйки выиграли и в личном первенстве, и в командном, мы финишировали вторыми.

Не могу ручаться, но, кажется, я была в той команде капитаном, хотя в ней были собраны опытные Валентина Сидорова и Ирина Ушакова, которым было по 30, и 19-летняя Ольга Величко.

Помимо соревнований, мы были и активными зрителями, и болельщиками на стартах наших коллег по другим видам оружия. Помню, что спортсмены СССР выиграли все в рапире и сабле, мы болели, переживали, срывали голос.

Знаменитый фехтовальщик Виктор Кровопусков сетовал, что «по атмосфере «Дружбу» и другие турниры никак не сравнить с Олимпиадой, значение Игр для спортсмена трудно переоценить. Я и сейчас жалею, что мы не были на Олимпиаде-1984, хотя нам обещали точно такую же премию за «Дружбу», как за олимпийские награды. Но не все измеряется деньгами».

Помимо Вощакиной, Татария делегировала на старты «Дружбы» еще и гребчиху Лидию Аверьянову, оставшуюся без медали.

Татарстанский марафонец Равиль Кашапов вспоминал, что «отобрался в состав олимпийской сборной, но мы Игры пропустили по политическим мотивам. Правда, это не стало таким уж сильным ударом, поскольку уже с зимы того года нам намекали, что СССР может бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Потом, уже ближе к олимпийским стартам, я получил травму икроножной мышцы на левой ноге, из-за чего даже пропустил международные соревнования «Дружба».

Татарию на «Дружбе» представляла Ольга Вощакина, которая заняла второе место в командных соревнованиях рапиристок. Фото kpfu.ru

«Дружба» дружбой, а «кубинский табачок» врозь

На «Дружбе» действительно можно было заработать, о чем вспоминал, к примеру, и боксер из Воронежа Валерий Абаджян: «Мы получали те же суммы призовых, которые выплачивали в те годы олимпийцам. Заплатили за вычетом налогов 3 400 рублей — деньги, которые я мог бы получить и за второе место на Олимпиаде. В те времена это были неплохие деньги, что называется, половина автомобиля «Жигули». Их я получил, но так и остался олимпийцем без Олимпиады.

В этом, кстати, еще одна разница между «демократическим» Западом и «тоталитарным» Союзом. В Америке для спортсменов, потерявших Олимпиаду-1980, практически ничего не стали устраивать, помимо стартов по гимнастике и легкой атлетике. А вот страны Варшавского договора «заморочились» и на сами соревнования, и на неплохие премиальные. Отдельно платили за мировые рекорды, которых только в тяжелой атлетике набралось 16. Рекорды мира в одном движении — рывке или толчке — оценивались в 750 рублей, а в двоеборье — в полторы тысячи.

У тех же боксеров конкуренция была пониже, поскольку на «Дружбе» не было американцев, югославов, итальянцев.

— Фаворитами той Олимпиады в Лос-Анджелесе были великие боксеры мира. Итальянец Франческо Дамиани, серебряный призер чемпионата мира 1982 года, чемпион того года Тайрелл Биггс, — вспоминал все тот же Абаджян. — На «Дружбе» Куба стала хозяйкой боксерского турнира и выиграла во всех категориях, оказавшись сильнее в каждом личном противостоянии с советскими боксерами. Я не оспариваю силу представителей кубинской школы бокса, работу их тренера сборной Алсидеса Сагарры, но вы можете представить, чтобы боксеры СССР проиграли Кубе с сухим счетом? Мне кажется, что залогом той победы был тот факт, что Куба была нашим стратегическим союзником, там находились военные базы. Что касается моего противостояния со Стивенсоном, то как можно было зафиксировать поражение на родине непобедимого Стивенсона, трехкратного олимпийского чемпиона? Ценность военных баз выше, чем спортивные медали.

Поправим именитого спортсмена. В одной из категорий Торстен Шмитц из ГДР все же обыграл кубинца Хосе Луиса Эрнандеса.

Что стало с лауреатами «Дружбы»?

В мужском баскетбольном турнире сборная СССР обыграла сборную Чехословакии, игроки которой уже находились в «предпенсионном» возрасте. Через год чехословаки снова сыграют в финале со сборной СССР, но уже в финале чемпионата Европы. Успех на «Дружбе» сплотил их настолько, что они прыгнули выше головы на Евро, когда лидерам команды было за 30…

Владимир Гомельский, известный ныне телекомментатор, ранее тренер, и сын легендарного тренера сборной СССР Александра Гомельского, тоже вспоминал турнир «Дружбы». В своей книге «Папа. Великий тренер», он написал, что «за победу все советские спортсмены по любому виду спорта получали премию гораздо выше, чем та, которая была запланирована, если бы они выиграли Олимпиаду в Лос-Анджелесе. В итоге наши баскетболисты получили премиальные в размере четырех тысяч долларов. Это были колоссальные деньги. Столько баскетболисты не зарабатывали даже за год». Через четыре года баскетболисты СССР снова получат 4 тысячи в качестве премиальных. Но для этого им понадобится уже выиграть Олимпиаду в Сеуле-1988».

Участник «Дружбы» боксер Исмаил Мустафов на следующем старте выступал как Ивайло Маринов. Фото alchetron.com

В женском волейбольном турнире за «золото» бились сборные ГДР и СССР, причем немки достаточно неожиданно считались фаворитками. Годом ранее они впервые в своей истории выиграли чемпионат Европы. На «Дружбе» они проиграли, но затем эта команда выиграет еще один чемпионат Старого Света. И это очень нехарактерная история для спорта ГДР, где была мощная армия спортсменов, везде кроме командных игровых видов спорта. Только в гандболе и футболе восточные немцы готовы были раскошеливаться на сильный национальный чемпионат, множество команд. А вот в волейболе обходились полудюжиной клубов, в хоккее их и вовсе было два. Как-то подсчитав, что одна легкоатлетка или пловчиха может завоевать две-три олимпийских награды за раз, в ГДР просто перестали вкладываться в развитие многих игровых видов спорта.

В Болгарии сразу после «Дружбы» местное руководство начало ославянивать болгар с турецкими корнями. В итоге участник «Дружбы» боксер Исмаил Мустафов на следующем старте выступал как Ивайло Маринов. Получилось, что под фамилией Мустафов он выиграл Олимпиаду в Москве, а под фамилией Маринов стал чемпионом Сеула-1988. Победитель «Дружбы» Наим Сулейманов в 1985 году выступал уже как Наум Шаламанов, а затем перебрался из Болгарии в Турцию.

Два триумфатора соревнования по плаванию Марцел Гери и Йозеф Хладки уехали из родной Чехословакии в Канаду и ФРГ соответственно. Возможно, чтобы больше не переживать по поводу бойкотов. Впрочем, румын Влад, все-таки поехавший на Олимпиаду и выигравший ее, тоже эмигрировал, но в Австралию.

«Серебро» на 400 метров комплексным плаванием завоевал Сергей Пичугин. Уникальность этого события в том, что спортсмен представлял Казахстан, абсолютно не плавательную республику в СССР.

Шестым финишировал на «Дружбе» 17-летний венгр Тамаш Дарньи. Двумя годами ранее он снежком травмировал левый глаз, после чего перенес четыре операции, но зрение восстановилось только на 50 процентов. По нынешним правилам, он смело мог идти в паралимпийцы, но Дарньи предпочел бороться со здоровыми спортсменами, став четыре раза олимпийским чемпионом.

Чемпион и серебряный призер «Дружбы» Анатолий Писаренко и Александр Курлович через год попались на канадской таможне с большой партией метандростенолона, который они ввозили в страну на продажу. Впрочем, со временем Писаренко, будущий бизнесмен и депутат украинской Рады, признался, что возил не только запрещенный допинг, на котором и попался, но и «барыжил» алмазами.

