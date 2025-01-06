«Ак Барс» проиграл в Казани «Авангарду» в матче чемпионата КХЛ

Следующую игру «Ак Барс» проведет в Казани против «Салавата Юлаева» 8 января

«Ак Барс» проиграл дома омскому «Авангарду» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в «Татнефть Арене».

«Авангард» огорчил хозяев льда уже на шестой минуте — забил американский форвард омичей Рид Буше. «Ак Барс» ответил только под занавес первого периода — на 18-й минуте Артем Галимов реализовал буллит. В концовке первой двадцатиминутки было еще одно яркое событие — вернувшийся в состав казанцев Никита Дыняк и канадский форвард гостей Майкл Маклауд устроили драку.

Второй период оказался безголевым, а вот в начале третьего отличился игрок «Авангарда» Павел Коледов с передачи бывшего нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Наиля Якупова. На 60-й минуте «Ак Барс» пропустил в пустые ворота — итоговый счет стал 1:3 в пользу омской команды

«Ак Барс» — «Авангард» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

0:1 Буше (Окулов, Спунер, 05:04)

1:1 Галимов (17:17, ШБ)

1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин, 44:01)

1:3 Шарипзянов (ПВ)

В первом матче казанцы также уступили «Авангарду» со счетом 1:4. Следующую игру «Ак Барс» проведет в Казани против «Салавата Юлаева» 8 января.