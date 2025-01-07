Главный тренер сборной Татарстана по гимнастике: «Наши победы — это не сенсация. Наши поражения — сенсация»

Игорь Белуженков — об успехах гимнастов Татарстана и шансах Даниела Маринова на возвращение после операции

Фото: Агата Чир

Завершившийся год стал началом нового этапа развития российской спортивной гимнастики — в стране состоялся первый сезон Гимнастической премьер-лиги. Татарстанская команда «Крылатые барсы» стала победителем и настоящим феноменом состязаний, не проиграв ни одну из матчевых встреч на пути к финалу.

Главный тренер сборной Татарстана Игорь Белуженков, возглавлявший также и команду «Крылатые барсы» во время Гимнастической премьер-лиги, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» рассказал подробнее о положении татарстанских гимнастов на российском уровне и подчеркнул, что их победы не считаются сенсационными.

— Наши победы — это не сенсация. Наши поражения — сенсация. Это понимал и олимпийский чемпион, руководитель Гимнастической премьер-лиги Никита Нагорный. Мы ожидаемо победили на новом турнире, так как входим в тройку лидеров на всех российских соревнованиях. Сложно не рассчитывать на победу, если в команде есть такой гимнаст, как Даниел Маринов. На протяжении года его беспокоило плечо, но все снаряды он отрабатывал полностью, облегчив лишь программу на кольцах, но даже с упрощенным вариантом запас Даниела в многоборье солидный — никто не может к нему подобраться, — рассказал Игорь Белуженков.

На последнем Кубке Воронина выступали представители основного состава сборной России, но победителем в многоборье стал Артур Давтян из Армении. Главный тренер сборной Татарстана Игорь Белуженков считает, что если бы Маринов был в строю, то не позволил бы этому случиться.

— Надеюсь, Даниел быстро восстановиться — сейчас он проходит реабилитацию после операции. Важно понимать, что у него есть не только шансы, но и большое желание, чтобы вернуться и продолжить успешно выступать. Мыслями — он уже там, среди снарядов, — поделился Игорь Белуженков.



Сейчас в основной состав сборной России по спортивной гимнастике входят четыре татарстанских спортсмена: Даниел Маринов, Кирилл Родионов, Даниил Новиков и Ранель Сафиуллин. В составе юниорской сборной Татарстан представляют еще трое гимнастов — Матвей Занин, Радмир Мусаев и Азат Закиров. По словам главного тренера сборной, это хороший уровень, учитывая, что в основной и юниорской сборных страны может числиться всего 14 человек.



— На последнем чемпионате России среди восьми финалистов в упражнениях на коне было четыре гимнаста из Татарстана — Иван Антонихин, Ранель Сафиуллин, Никита Андронов и Кирилл Родионов. Если бы Даниел Маринов не допустил ошибку — представителей Татарстана в финале было бы пятеро. Это — отличный показатель для сборной, — подчеркнул Белуженков.

Дарья Беззубова