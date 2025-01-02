Александр Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан вторым в списке 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века, составленном канадским порталом Sportsnet.
- Первое место досталось канадцу Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», а тройку замкнул еще один канадец — Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».
В рейтинг также вошли другие известные хоккеисты: экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк (7-е место), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (8) и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (19).
В расчет принимались достижения хоккеистов только с сезона 1999/2000, что стало причиной отсутствия двукратного обладателя Кубка Стэнли Яромира Ягра, который продолжает карьеру в возрасте 52 лет.
Справка
Александр Овечкин, которому сейчас 39 лет, является обладателем Кубка Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф 2018 года. Он девять раз становился лучшим снайпером НХЛ — рекорд для лиги, трижды получал титул самого ценного игрока сезона. В его активе 870 заброшенных шайб, что ставит его на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, он уступает лишь Уэйну Гретцки, у которого 894 гола в 1487 матчах.
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