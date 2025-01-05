Российский форвард Воронков третий раз за 13 дней сделал дубль в матче НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков оформил дубль в ворота «Сент-Луис Блюз» (6:4) в чемпионате НХЛ. Его вторая шайба в матче стала победной для команды.

Вначале Воронков открыл счет встречи под занавес первого периода, а затем забросил пятый гол «Коламбуса», ставший в итоге победным. По итогам игры россиянина признали лучшим игроком матча.

Также в составе «Коламбуса» отличился Кирилл Марченко, а Иван Проворов оформил ассистентский хет-трик.

Воронков в третий раз за последние 13 дней забил две шайбы в одной игре чемпионата НХЛ. Ранее российский форвард дважды забросил в ворота «Бостона» и «Монреаля». В последних шести матчах турнира нападающий отличился в седьмой раз.

Всего в текущем сезоне НХЛ Воронков забил 15 голов и отдал 11 голевых передач в 31 игре.

Права на форварда «Коламбуса» в КХЛ закреплены за казанским «Ак Барсом», откуда в прошлом году он перебрался в Северную Америку.

Зульфат Шафигуллин