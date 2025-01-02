РУСАДА обновило список запрещенных препаратов для спортсменов на 2025 год

Фото: Татьяна Демина

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило об обновлении Запрещенного списка веществ для спортсменов, который вступил в силу с 1 января 2025 года. В новый список добавлены несколько новых препаратов, а также внесены изменения в существующие категории.

В раздел S0, касающийся неодобренных субстанций, были включены S-107 и S48168 (ARM210), относящиеся к классу стабилизаторов рианодинового рецептора-1-кальстабина, важного компонента, обеспечивающего хранение и высвобождение кальция, необходимого для нормальной работы скелетных мышц.

Также изменены правила применения бета-2-агонистов. В частности, интервалы дозирования формотерола теперь составляют 12 часов, что исключает возможность достижения эргогенных эффектов. Максимальная дозировка остается прежней — 54 микрограмма в течение 24 часов.

В разделе гормонов и модуляторов метаболизма добавлен элацестрант как пример антиэстрогена, а также митохондриальная открытая рамка считывания 12S рРНК-c (MOTS-c) в качестве активатора АМФ-активируемой протеинкиназы. Кроме того, в список включены инсулин-миметики S519 и S597.

Наконец, в категорию диуретиков и маскирующих агентов был добавлен ксипамид.

Анастасия Фартыгина