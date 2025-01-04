УНИКС сыграет в Казани с «Зенитом»

Фото: Мария Зверева

5 января в Казани УНИКС сыграет с «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В таблице питерцы занимают второе место, а казанцы — третье.

В последний раз команды встречались 18 декабря в Санкт-Петербурге. Тогда УНИКС одержал победу со счетом 79,76. С тех пор казанцы выиграли в двух матчах, в том числе установив свой рекорд результативности в поединке с МБА (117 очков), а «Зенит» одержал победу над «Уралмашем» (89:79). Оба команды впервые сыграют в 2025 году.



25 декабря казанский УНИКС одержал победу над пермской «Пармой» в последнем в 2024 году матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 103:92 (26:21, 30:21, 26:29, 21:21).

Елизавета Пуншева