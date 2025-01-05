УНИКС одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Зенит»

Фото: Руслан Ишмухаметов

УНИКС обыграл в Казани питерский «Зенит» со счетом 75:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Велимира Перасовича одержала седьмую победу подряд в турнире.

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий УНИКСа Маркос Найт и Девон Акун-Перселл, набравшие по 18 очков. У питерского «Зенита» больше всех набрал Денис Захаров — 17 баллов.

В начале матча в составе гостей травму получил Трент Фрэйзер, больше не выходивший на площадку после трех минут игры.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

УНИКС во второй раз в трех матчах в текущем сезоне обыграл «Зенит». Ранее казанцы победили в Санкт-Петербурге с преимуществом в три очка — 79:76. При этом в сентябре команда Перасовича проиграла питерцам в Казани — 84:87.

После победы УНИКС набрал 41 балл и вышел на второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» опустился на третью строчку с 39 очками, имея в запасе одну игру, по сравнению с казанцами.

УНИКС — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:71(16:22, 24:19, 18:12, 17:18).

Зульфат Шафигуллин