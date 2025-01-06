Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная США обыграла команду Финляндии в финале молодежного чемпионата мира по хоккею в овертайме со счетом 4:3. Турнир прошел в канадской Оттаве. Для американцев это вторая победа подряд и седьмая в целом.
Бронзу завоевали чехи, обыграв шведов по буллитам (3:2).
Сборные России и Белоруссии не принимали участие из-за отстранения Международной федерацией хоккея (IIHF). Напомним, реинтеграция команд в международные соревнования будет рассматриваться в 2025 году.
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