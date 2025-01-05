«Зенит-Казань» начал год с уверенной победы

Казанцы обыграли москвичей со счетом 3:0 и продлили победную серию

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» встретился на домашней площадке с московским МГТУ в рамках 19-го тура чемпионата России. Несмотря на победу в предыдущей игре против «Оренбуржья» (3:2), московская команда выходила на игру с лидерами чемпионата в качестве аутсайдера, занимая последнюю строчку турнирной таблицы.



Встреча закончилась победой казанцев со счетом 3:0 (25:22; 25:12; 25:22). В третьей партии москвичи были близки к сенсации, имея преимущество в 5 очков, но не смогли удержать лидерство. Самым результативным игроком у хозяев стал Кирилл Клец, набравший 18 очков.

Таким образом «Зенит-Казань» продлил свою победную серию и довел ее до шести матчей подряд.

Следующий матч казанцев состоится 9 января против самарской «Новой».

Агата Чир