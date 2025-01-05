Тренер УНИКСа Перасович высказался о победе над «Зенитом»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе над «Зенитом» (75:71) в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанская команда продлила победную серию до семи игр подряд.

— Мы могли переломить ход встречи раньше, но высокий уровень соперника не позволил этого сделать. УНИКС действовал агрессивно, вынуждал противника ошибаться. Однако «Зенит» превзошел нас в борьбе за подборы, несмотря на то, что мы более рослая команда, — сказал Перасович.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

УНИКС во второй раз в трех матчах в текущем сезоне победил «Зенит». Ранее команда Перасовича обыграла питерцев в декабре в гостях со счетом 79:76. В сентябре «Зенит» переиграл в Казани хозяев также с разницей в три очка.



По очкам УНИКС обошел питерскую команду в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Однако по потерянным баллам «Зенит» опережает казанцев.

Зульфат Шафигуллин