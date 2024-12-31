Эксперт назвал игру «Ак Барса» обезличенной после ухода Шипачева

Хоккейный эксперт Александр Кожевников назвал игру «Ак Барса» обезличенной из-за ухода нападающего Вадима Шипачева в минское «Динамо». По его словам, расставание казанского клуба с хоккеистом выглядело нелепо.

В декабре «Ак Барс» дважды проиграл минскому «Динамо» с общим счетом 2:8.

— Такие силовые снайперы, как Яшкин, всегда будут зависимы от таких умных центральных, как Шипачев. Во всяком случае лидер Казани потерялся, а лидер Минска, наоборот, солировал. Мне обидно, что в Казани с Шипачевым так расстались. Симпатизирую «Ак Барсу» — но клуб стал обезличенным. Его тренеры в той истории сами себя подставили, и этот шлейф будет за ними тянуться, — сказал Кожевников.

Шипачев выступал за «Ак Барс» с 2022 года и покинул клуб по окончании прошлого сезона. В текущем регулярном чемпионате нападающий забил пять голов и отдал 26 голевых передач в 38 матчах. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром минчан в сезоне.



Шипачев — рекордсмен в истории КХЛ по сыгранным матчам, набранным очкам и голевым передачам.

Зульфат Шафигуллин