Михаил Беленицкий об игре против «Енисея»: «Для нас это был очень тяжелый матч»

Фото: Динар Фатыхов

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий заявил, что матч против «Енисея» был непростым. Сегодня игрок провел лучший матч в карьере по результативности: набрал 16 очков, добавив к ним четыре подбора и два перехвата.

— Для нас это был очень тяжелый матч, в котором важно было одержать победу, особенно после непростой игры с «Зенитом». Отправляясь в Красноярск, понимали: предстоит сложный перелет и встреча с мотивированным соперником. Никто в команде не расслаблялся, все были настроены победить. Это было заметно на площадке, хотя в первой половине встречи нам пришлось непросто: допускали много потерь, не попадали броски. Однако мы продолжали верить в свою игру в защите. То, что соперник совершил 21 потерю, — результат нашей качественной работы в обороне, — заявил он.

По словам игрока, команда закономерно шла к победе. От четверти к четверти УНИКС сохранял агрессивную защиту, а в нападении старался бороться за подборы. Беленицкий отметил Джалена, который принес важные очки в концовке.

— Конечно, было тревожно, когда соперник в первой половине встречи попадал сложные броски и даже создал отрыв в семь очков. Но мы справились с давлением и вернули свою игру, — подчеркнул форвард УНИКСа.

Сегодня подопечные Велимира Перасовича в гостях одолели красноярский «Енисей» со счетом 66:60. Победа стала для казанцев восьмой подряд в Единой лиге ВТБ. Следующую встречу УНИКС проведет 12 января на домашнем паркете против «Уралмаша».

Галия Гарифуллина