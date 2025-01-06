Капитан «Ак Барса» Яшкин поделился ожиданиями от матча с «Авангардом»

Фото: Динар Фатыхов

Капитан казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча с омским «Авангардом». Игра пройдет сегодня в «Татнефть Арене» и начнется в 17.00.

— У нас всегда получаются интересные матчи с этим соперником, «Авангард» сейчас на подъеме, будет классная игра, — приводит слова нападающего пресс-служба казанского клуба.

В первом матче в рамках текущего розыгрыша КХЛ казанцы проиграли омской команде со счетом 1:4.

— Неплохо начали, но не довели игру до положительного результата. Это было давно, мы многое прошли с того момента, — прокомментировал Яшкин результат той игры.



Он также оценил свою форму — в последних трех играх капитан забросил три шайбы: «Нужно продолжать в том же духе, такая работа».