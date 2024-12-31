Российский шахматист проспал матч на ЧМ и получил техническое поражение

Фото: Динар Фатыхов

Российский шахматист Даниил Дубов проспал поединок предварительного раунда чемпионата мира против американца Ханса Ниманна. Россиянина наказали техническим поражением за неявку на матч.

О случившимся рассказал сам шахматист. По словам Дубова, перед игрой он отправился отдыхать в свой номер в отеле и случайно заснул.

— Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло, — сказал Дубов NRK.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из-за технического поражения от Ниманна российскому шахматисту не хватило набранных баллов для выхода в плей-офф турнира. Чемпионат мира по шахматному блицу проходит в эти дни в Нью-Йорке.



Ранее российский шахматист Володар Мурзин победил в первенстве мира по рапиду. С победой россиянина поздравил президент страны Владимир Путин.

Зульфат Шафигуллин