Российский шахматист проспал матч на ЧМ и получил техническое поражение
Российский шахматист Даниил Дубов проспал поединок предварительного раунда чемпионата мира против американца Ханса Ниманна. Россиянина наказали техническим поражением за неявку на матч.
О случившимся рассказал сам шахматист. По словам Дубова, перед игрой он отправился отдыхать в свой номер в отеле и случайно заснул.
— Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло, — сказал Дубов NRK.
Из-за технического поражения от Ниманна российскому шахматисту не хватило набранных баллов для выхода в плей-офф турнира. Чемпионат мира по шахматному блицу проходит в эти дни в Нью-Йорке.
Ранее российский шахматист Володар Мурзин победил в первенстве мира по рапиду. С победой россиянина поздравил президент страны Владимир Путин.
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