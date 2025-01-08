«Енисей» не прервал победную серию УНИКСа

Фото: Мария Зверева

Подопечные Велимира Перасовича в гостях одолели красноярский «Енисей» со счетом 66:60. Ровно год назад на этой же арене хозяева сумели одолеть казанцев, но в этот раз успех повторить не смогли.

Лидером УНИКСа стал Михаил Беленицкий, который, несмотря на удаление в конце матча, принес команде 16 очков.



Победа над «Енисеем» стала для казанцев восьмой подряд в Единой лиге ВТБ. Следующую встречу УНИКС проведет 12 января на домашнем паркете против «Уралмаша».

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС — 60:66 (19:16, 18:16, 12:16, 11:18).

Дарья Беззубова