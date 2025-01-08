Александр Большунов возобновил тренировки после болезни
Татарстанский лыжник готовится к казанскому этапу Кубка России
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «Матч ТВ», что Александр Большунов уже вернулся к тренировкам.
— У него есть заметные улучшения, он уже тренируется. Надеемся, что все будет хорошо и он выступит в Казани и Ижевске, — поделился Юрий Бородавко.
Ранее Александр Большунов снялся с «Технониколь гонки чемпионов» из‑за болезни.
Этап Кубка России в Казани пройдет с 16 по 19 января, в Ижевске — с 25 по 26 января.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.