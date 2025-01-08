Александр Большунов возобновил тренировки после болезни

Татарстанский лыжник готовится к казанскому этапу Кубка России

Фото: Максим Платонов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «Матч ТВ», что Александр Большунов уже вернулся к тренировкам.

— У него есть заметные улучшения, он уже тренируется. Надеемся, что все будет хорошо и он выступит в Казани и Ижевске, — поделился Юрий Бородавко.



Ранее Александр Большунов снялся с «Технониколь гонки чемпионов» из‑за болезни.



Этап Кубка России в Казани пройдет с 16 по 19 января, в Ижевске — с 25 по 26 января.

Дарья Беззубова