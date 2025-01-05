Тренер «Нефтехимика» Леонтьев объяснил причину шестого поражения подряд

Проиграли дома «Авангарду» со счетом 1:5

Фото: Максим Платонов

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил причину поражения от «Авангарда» (1:5) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам специалиста, решающим стал отрезок матча во втором периоде.

— По броскам победа за нами: 46-39. Но счет на табло другой, там голы засчитываются, а не броски. Ключевой момент — игра в большинстве, во втором периоде неплохо разыгрывали, но вратарь соперника сыграл очень достойно. В третьем периоде тоже были попытки, но безрезультатно. Два крупных поражения подряд? Видимо, соперники сильные и реализация на высшем уровне. Поэтому такие игры произошли. Я уверен, мы вернем свою игру. Все это должно прийти через работу, сплоченность и самоотдачу, — сказал Леонтьев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поражение стало для «Нефтехимика» шестым подряд в чемпионате. В последний раз нижнекамская команда побеждала в рамках КХЛ 4 декабря, когда обыграла в гостях китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:2.



После серии поражений «Нефтехимик» вылетел из восьмерки сильнейших на Востоке. Команда Леонтьева набрала 37 очков в 41 игре и занимает девятое место в Восточной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина выходят по восемь первых команд с Запада и Востока.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 6 декабря в Нижнекамске с «Сибирью».

Зульфат Шафигуллин