Новости спорта

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» назвал состав на домашний матч с «Авангардом»

16:10, 06.01.2025

В состав вернулся Никита Дыняк

«Ак Барс» назвал состав на домашний матч с «Авангардом»
Фото: предоставлено ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» назвал состав на домашний матч с омским «Авангардом». Игра пройдет сегодня в «Татнефть Арене» и начнется в 17.00.

В состав вернулся Никита Дыняк, между тем выбыл Семен Терехов.

В целом состав выгляди так: Билялов (Мифтахов); Лямкин — Марченко, Петан — Семенов — Яшкин; Евсеев — Яруллин, Барабанов — Сафонов — Галимов; Лучевников — Князев, Коршков — Комков — Кошелев; Журавлев, Дыняк — Кателевский — Бровкин — Замалтдинов.

Ранее сегодня капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча с омским «Авангардом»:

— У нас всегда получаются интересные матчи с этим соперником, «Авангард» сейчас на подъеме, будет классная игра.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также