«Ак Барс» назвал состав на домашний матч с «Авангардом»

В состав вернулся Никита Дыняк

Казанский «Ак Барс» назвал состав на домашний матч с омским «Авангардом». Игра пройдет сегодня в «Татнефть Арене» и начнется в 17.00.



В состав вернулся Никита Дыняк, между тем выбыл Семен Терехов.

В целом состав выгляди так: Билялов (Мифтахов); Лямкин — Марченко, Петан — Семенов — Яшкин; Евсеев — Яруллин, Барабанов — Сафонов — Галимов; Лучевников — Князев, Коршков — Комков — Кошелев; Журавлев, Дыняк — Кателевский — Бровкин — Замалтдинов.

Ранее сегодня капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча с омским «Авангардом»:

— У нас всегда получаются интересные матчи с этим соперником, «Авангард» сейчас на подъеме, будет классная игра.