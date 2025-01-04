Полина Кудерметова вышла в финал хардового турнира категории WTA-500
Казанская теннисистка Полина Кудерметова, 107-я ракетка мира, вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале Кудерметова в двух партиях победила 55-ю в рейтинге WTA украинку Ангелину Калинину. Счет матча по геймам составил 6:4, 6:3.
В финале турнира казанская спортсменка сыграет с победителем полуфинального противостояния между первой ракеткой мира — белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, и 16-й в мировой классификации, восходящей звездой российского тенниса 17-летней Миррой Андреевой.
Призовой фонд турнира в Брисбене составляет $1 520 600.
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