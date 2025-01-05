Футболист Месси отклонил приглашение президента США Байдена в Белый дом

Фото: Максим Платонов

Аргентинский нападающий североамериканского клуба «Интер Майами» Лионель Месси не принял приглашение президента США Джо Байдена. Футболист был приглашен на церемонию награждения высшей наградой страны.

По сообщению американских СМИ, Месси пропустил мероприятие, сославшись на занятость. При этом официальный футбольный сезон клуб «Интер Майами» завершился еще 10 ноября. Следующий матч команда проведет только в конце февраля.

На днях Месси был объявлен лауреатом Президентской медали Свободы, высшей награды США. Кроме него, в список награжденных попали баскетболист Мэджик Джонсон, актер Дензел Вашингтон, политик Хиллари Клинтон и еще 16 представителей культуры, спорта и политики.

Месси выступает за «Интер Майами» с июня 2023 года. Ранее аргентинец также играл за испанскую «Барселону» и французский ПСЖ. Вместе с американским клубом футболист завоевал свой 46-й чемпионский титул в карьере. По итогам чемпионата МЛС Месси был признан лучшим футболистом сезона.

Зульфат Шафигуллин